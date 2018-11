Weniger Hochzeiten, mehr Sterbefälle: So kurios ist der November in Salzburg

So gibt es – neben dem Jänner und Februar – im November die geringste Zahl an Eheschließungen. Im Vorjahr waren es exakt 114, während sich in den anderen Monaten durchschnittlich 253 Paare in Salzburg das Jawort gaben. Zudem sterben im Schnitt mehr Salzburgerinnen und Salzburger als in den Sommermonaten, aber weniger als in den Wintermonaten.

Weniger Touristen in Salzburg

Und auch die Touristen kommen im November nicht so zahlreich nach Salzburg wie in der übrigen Zeit: Im Jahresschnitt 2017 wurden monatlich 635.000 Ankünfte verzeichnet, während es im November nur 264.000 waren. Und jene, die kamen, blieben auch kürzer, nämlich durchschnittlich 2,3 Tage (Schnitt 3,5 Tage).

Geringer Beschäftigungsstand

Der November ist traditionell auch einer der Monate mit dem geringsten Beschäftigtenstand (vor allem im Dienstleistungsbereich), verbunden mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an Arbeitslosen. Diese ist nur im Jänner noch höher. Betrachtet man die Arbeitslosenrate der Frauen alleine, so ist diese im November höher als in allen anderen Monaten.

Am wenigsten Unfälle mit Verletzten

Die Statistik weist für den oft als “grau” bezeichneten Monat die geringste Anzahl an Unfällen mit Personenschaden auf; dies gemeinsam mit Jänner und Februar. Es sind auch weniger neuzugelassene Fahrzeuge zu verzeichnen als in der warmen Jahreszeit, allerdings ist diese Zahl noch immer höher als in den Wintermonaten.

November eher kalt und trocken

Zum Abschluss auch noch ein wenig Statistisches vom Wetter: Der November ist im langjährigen Schnitt der viertkälteste Monat, nämlich nach dem Jänner, Dezember und Februar. Und er ist auch eher trocken, denn nur im Jänner und Februar gibt es in Summe weniger Niederschlag.