Weniger “Vereinsmeier” in Österreicher

Die Zahl der “Vereinsmeier” in Österreich nimmt ab. 50 Prozent gehören keiner privaten Vereinigung mehr an: 2014 waren es noch 42 Prozent “Vereins-Abstinente”. Besonders stark geht die aktive Teilnahme zurück. Parteimitgliedschaften könnten sich wieder im Aufwind befinden, stellte das Institut für Freizeit- und Tourismusforschung am Donnerstag in einer Aussendung fest.