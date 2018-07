Ausgediente Feuerwehrstiefel werden dabei in einem strengen Wettbewerb geworfen. Gewonnen hat der, der den Stiefel nicht nur am weitesten wirft, sondern dabei auch die Spielregeln einhält. An die 20 Teams gingen dabei am Samstag an den Start. Das besondere heuer war, dass neben dem sportlichen Wettbewerb auch ein neues Feuerwehrauto – ein KLFA Löschfahrzeug- von Pfarrer Martin geweiht wurde.