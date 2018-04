Werfenweng: Bange Stunden um notgelandeten Paragleiter

Der Paragleiter musste nach Turbulenzen notlanden. (Themenbild) - © APA/Neumayr/Archiv

Ein 34-jähriger Paragleiter geriet am Freitagnachmittag in Werfenweng (Pongau) in Turbulenzen und musste notlanden. Der Verletzte erreichte noch seine Frau, dann riss der Kontakt ab. Eine Suchaktion begann.