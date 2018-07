Werkzeug um tausende Euro in Oberösterreich und Salzburg gestohlen

Der 30-jähriger Deutsche und sein 19-jähriger Komplize aus Armenien hatten sich seit rund einem Monat in Baumärkten in Saalfelden und Zell am See (Pinzgau) sowie in der oberösterreichischen Bezirkshauptstadt Vöcklabruck bedient. Am vergangenen Freitag versuchten die beiden, abermals in einem Geschäft in Zell am See zuzuschlagen. Mitarbeiter erkannten das Duo von vorherigen Videoaufnahmen und riefen die Polizei.

Finanzielle Probleme der Grund

Der Deutsche gab an, wegen finanzieller Probleme Werkzeug gestohlen und im Anschluss verkauft zu haben. Der 19-Jährige Mittäter war zu den Vorwürfen nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung beider in die Justizanstalt Puch-Urstein an. Sie wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.

(APA)