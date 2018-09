Das Londoner Stadtduell endete torlos - © APA (AFP)

Ohne den verletzten Marko Arnautovic hat West Ham gegen Chelsea ein 0:0 erreicht und damit eine Rückkehr des Londoner Lokalrivalen an die Tabellenspitze verhindert. Die Nullnummer bedeutete in der sechsten Runde den ersten Punkteverlust für die “Blues”, die nun zwei Zähler hinter Liverpool und punktegleich mit Manchester City an der dritten Stelle liegen.