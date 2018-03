WestLicht Fotoschau – Gesellschaftsporträt damals und heute

Am Samstag eröffnet die Galerie WestLicht in Wien Ausstellungen von August Sander (1876-1964) und Hanna Putz (geb. 1987) in Kooperation mit der Galerie Johannes Faber. Mit “Porträt einer Gesellschaft” wird eine 1963 von Sander selbst kuratierte Ausstellung wiederbelebt und zeigt dabei zum ersten Mal die 70 Porträts des Pioniers der dokumentarisch-konzeptuellen Fotografie in Österreich.

In dem Porträtzyklus, der bereits in den 1920er Jahren entstand, illustriert und analysiert Sander das soziale Gefüge der Weimarer Republik. Menschen aus unterschiedlichen Berufen und Gesellschaftsschichten sind dabei gegenübergestellt, sodass das Verhältnis zwischen Mensch und Gemeinschaft deutlich wird. Der deutsche Fotograf zeichnet so, im Gegensatz zu anderen Fotoprojekten der Zwischenkriegszeit, ein reales und rationales Bild der Gesellschaft, das nicht elitär und aufgesetzt wirkt und mit für die Anerkennung der dokumentarischen Fotografie als Kunst verantwortlich ist. Ein Ansatz, der von den Nazis abgelehnt wurde, die viele Exemplare von Sanders 1929 erschienenem Fotokatalog "Antlitz der Zeit" vernichteten. Die Fotografien sind in sieben Themenkomplexe unterteilt, die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten entsprechen. Dabei sind neben Großindustriellen, Putzfrauen, Bauern, Handwerkern und Panoptikumsdirektoren auch prominente Künstler wie der Intendant Gustav Hartung und der Schauspieler Victor Staal zu sehen. Da die meisten Menschen auf den Porträts in die Kamera schauen, beobachtet man als Besucher nicht nur eine frühere Epoche, sondern muss sich auch den teils skeptischen, amüsierten, anklagenden und freundlichen Blicken aus dem vorigen Jahrhundert aussetzen. "Da Sander für seine Aufnahmen sehr lange gebraucht hat, hatten die aufgenommen Personen auch nur begrenzte Möglichkeiten, sich zu verstellen", erklärte der Fotobuchkurator Michael Kollmann bei der Presseführung am Freitag. Seine Katalogsammlung illustriert den Einfluss von Sanders Arbeiten auf die Fotografie im Rahmen der Ausstellung. Parallel zu Sanders Werkschau werden die Arbeiten von Hanna Putz gezeigt, die vor allem Frauen ihrer Generation behandeln, darunter auch wichtige österreichische Kulturvertreterinnen wie Anna Sophie Berger und Stefanie Sargnagel. Putz schließt mit einer zeitgenössischen, weiblichen Perspektive an Sanders Werken an und aktualisiert gesellschaftliche Aspekte für die Gegenwart, wobei die Inspirationen durch Sanders Aufnahmen deutlich erkennbar bleiben. Ihre auch humorvoll-ironischen Fotografien sind im Gegensatz zu Sanders Arbeiten inszenierte Momentaufnahmen.