WestLicht zeigt Street Photography von Vivian Maier

Einen “Jahrhundertfund” nennt WestLicht-Gründer Peter Coeln Maiers Werk, das ab Dienstag erstmals in Österreich zu sehen ist. Die hollywoodreife Erzählung der zeitlebens als Kindermädchen arbeitenden, unbekannt gebliebenen Fotografin wurde 2013 dann auch in einer Dokumentation verarbeitet, die 2014 für einen Oscar als “Best Documentary Feature” nominiert war. Als Regisseur fungierte John Maloof, der ihr Werk damals im Zuge einer Recherche zur Stadtgeschichte Chicagos eher zufällig entdeckt hatte: Zur Versteigerung war es gekommen, weil Maier, die ihr Werk nie öffentlich gezeigt hatte, den Mietzins der Lagerräume schuldig geblieben war, wie WestLicht-Kuratorin Rebekka Reuter bei einem APA-Rundgang am Montag erzählte. Bis Maloof die Künstlerin schließlich ausfindig gemacht hatte, war die 1926 als Tochter einer Französin und eines Österreichers geborene Künstlerin bereits in einem Altersheim gestorben.

Die überwiegend mit der Rolleiflex aufgenommenen Schwarz-Weiß-Bilder zeigen Großstadt-Alltagssituationen genauso wie Selbstporträts in Schaufenstern, Detailausschnitte von Gebäuden und Passanten sowie Porträts von Zufallsbegegnungen. Auch einige mit der Leica angefertigte Farbfotos haben in die Ausstellung gefunden, die eine selbstbewusste Autodidaktin zeigt, die einen ganz speziellen – auch immer wieder sozialkritischen – Blick auf ihre Umwelt warf. Über 100.000 Negative umfasse der Nachlass, so Reuter.

Parallel zu Maiers Ausstellung zeigt man in der oberen Galerie im WestLicht “Therese” der 1988 geborenen Fotografin Stefanie Moshammer, die sich in ihrem jüngsten Zyklus mit ihrer Umgebung auseinandersetzt. Nachdem sie 2016 im OstLicht ihre Serien über die Metropolen Las Vegas und Rio de Janeiro, “Vegas and She” und “Land of Black Milk”, präsentiert hat, widmet sie sich nun Plätzen wie etwa dem Prater, dem Wiener Wald oder dem großelterlichen Haus im Mühlviertel. Dort zelebriert sie das Spiel mit Farben und Texturen, platziert etwa ein grünliches Tiergebiss auf Großmutters Rücken oder zeigt ein Jesus-Porträt über der Badewannenarmatur. Es ist ein Wechselspiel zwischen Inszenierung und Zufall, das diese beeindruckenden Fotos, die großformatig matt ausgearbeitet wurden, offenbaren.

WestLicht-Chef Peter Coeln, der vor einigen Monaten noch ein nahes Ende seiner Galerie WestLicht befürchtet hatte, zeigte sich im Gespräch mit der APA vorsichtig optimistisch. Inzwischen gebe es Gespräche mit der öffentlichen Hand, er hofft in Zukunft auf Förderungen, um sein Lebenswerk weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

(APA)