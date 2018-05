Wetter bleibt unbeständig und warm

Morgen, am Pfingstmontag, scheint bis gegen Mittag recht häufig die Sonne, nur im Südwesten gibt es einige Wolken. Ab Mittag entwickeln sich vermehrt Haufenwolken und nachfolgend vor allem im Westen und Südwesten ein paar Regenschauer oder Gewitter. Der Wind aus Nordost bis Süd weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland auch lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 17 und 26 Grad.

Regen und Sonne wechseln sich ab

Auch am Dienstag ist es anfangs noch oft sehr sonnig, von Süden her breiten sich aber bald Wolken aus. Mit ihnen kommen auch Regenschauer auf. Am Nachmittag wird es auch im Westen vermehrt schaueranfällig, im Südosten und Osten steigt zudem die Gewitterneigung deutlich. Örtlich können kräftige Regengüsse dabei sein. Gebietsweise trocken bleibt es noch am ehesten im Norden des Landes. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 17 bis 27 Grad.

Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es unbeständig. Neben längeren sonnigen Phasen am Vormittag bilden sich tagsüber wieder recht verbreitet Quellwolken und nachmittags gehen einige Regenschauer oder Gewitter nieder. Der Wind weht schwach aus variablen Richtungen. Frühtemperaturen zehn bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.

Regenschauer klingen in Salzburg ab

Von Westen her steigt der Luftdruck am Donnerstag in allen Höhen langsam an, damit klingen die Regenschauer von Vorarlberg bis Salzburg tagsüber allmählich ab. In der Osthälfte Österreichs bleibt das Wetter mit verbreiteten, teils ergiebigen Schauern und auch Gewittern bis weit in den Nachmittag hinein stark bewölkt und regnerisch. Weiterhin ist es schwach windig. Frühtemperaturen elf bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.

Ab Freitag überwiegt Sonnenschein

Am Freitag macht sich allmählich in weiten Landesteilen hoher Luftdruck bemerkbar und damit stabilisiert sich das Wetter. Letzte Regenschauer sind noch im Norden anzutreffen, sonst überwiegt meist schon der Sonnenschein. Der Wind weht schwach aus Ost. Frühtemperaturen elf bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

(APA)