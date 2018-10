Wetter zeigt sich von herbstlicher Seite – Schneefall in Salzburg möglich

Über Salzburg bleibt der Himmel den ganzen Montag über bedeckt und es regnet teils anhaltend und phasenweise auch kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt auf dabei 1.700 bis 1.200 Meter. Der Regenschwerpunkt liegt an der Alpennordseite und da besonders im Westen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in Salzburg etwa elf Grad.

Schneefall am Dienstag möglich

Der Dienstag beginnt meist noch dicht bewölkt, an der Alpennordseite muss auch mit etwas Regen gerechnet werden. Oberhalb von etwa 1.200 Metern schneit es leicht. Nach und nach klingt der Niederschlag ab und am Nachmittag lockern die Wolken allmählich auf. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen noch bei sechs Grad, die Tageshöchstwerte erreichen lediglich zehn Grad.

Mix aus Wolken und Regen

Am Mittwoch nähert sich von Norden her eine weitere Störungszone. Sie erreicht am Nachmittag bereits in abgeschwächter Form Österreich, bringt also hauptsächlich dichte Wolken, aber meist nur unergiebige Regenschauer. Leichten, anhaltenden Regen gibt es in den Staulagen entlang der Alpennordseite. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen in Salzburg etwa 12 Grad.

Sonnenschein am Donnerstag

Am Donnerstag macht sich langsam Hochdruckeinfluss breit – tagsüber setzt sich aber überall überwiegend sonniges Wetter durch. Der Wind weht meist schwach. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen drei und zehn Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf über 15 Grad.

Föhn weht in Salzburg

Alles in allem bleibt am Freitag das Hochdruckwetter bestehen, über dem zentralen Mittelmeer dreht sich jedoch ein Tiefdruckwirbel, dessen genaue Position die Prognose noch unsicher macht. Aus heutiger Sicht verläuft der Freitag im ganzen Land strahlend sonnig, über vielen Tälern und Becken liegt anfangs jedoch Nebel oder Hochnebel. Mit Föhnunterstützung können Temperaturen um die 20-Grad-Marke möglich sein.

(APA)