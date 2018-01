Wetterbedingte Absage des ersten Wengen-Abfahrtstrainings

Das Abfahrtstraining in Wengen musste abgesagt werden. (Archivbild) - © Francois-Xavier MARIT / AFP

Das erste Training der alpinen Ski-Herren für die Kombination am Freitag und Lauberhorn-Abfahrt am Samstag ist abgesagt worden. In der Nacht auf Dienstag sind starke Sturmböen über Wengen hinweggefegt, dazu kamen Schneefall und Regen. Für Mittwoch und Donnerstag sind weitere Trainings angesetzt, zumindest für Mittwoch sind die Aussichten gut.