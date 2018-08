Wetterwechsel: Kaltfront bringt Regen nach Salzburg

In der Nacht auf Donnerstag erreicht eine Kaltfront Salzburg. “Diese Kaltfront kommt ab Mitternacht mit einem kräftigen Westwind. Hier können Geschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h erreicht werden”, so Meteorologe Bernhard Niedermoser von der ZAMG im Gespräch mit SALZBURG24. In der zweiten Nachthälfte sind im Raum Flachgau, Tennengau und Pinzgau bereits heftige Regengüsse möglich.

Temperaturen sinken um rund zehn Grad

Der Regen breitet sich dann ab Donnerstagfrüh auch auf den Pongau und Lungau aus. Der Vormittag zeigt sich noch dicht bewölkt, am Nachmittag lassen die Regenschauer etwas nach und es kann mitunter Auflockern. Dabei bleibt es vergleichsweise kühl mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad.

Keine weiteren Unwetter im Glemmtal

Für das Glemmtal sind dabei keine weiteren Unwetter zu befürchten. “Im Glemmtal sind vergangene Woche in kürzester Zeit 60 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter zusammengekommen. Das war schon etwas Besonderes”, so Niedermoser. Für Freitag zeichnet sich diese Woche bereits Besserung ab, zudem ist die Luft warm, es regnet bis auf 3.000 Meter. “Es gibt also keinen Schnee in den Bergen oder Unwetter. Weder vom Sturm her, noch von den Niederschlagsmengen her”, weiß der Meteorologe.

Wetter: Nächste Kaltfront am Freitag

Der Freitag zeigt sich vorerst noch freundlich mit einem Mix aus Föhn, Sonne und Wolken. Die nächste Kaltfront erreicht Salzburg dann am Samstag. Der Samstag selbst verläuft regnerisch und kühl, der Sonntag wird wieder etwas freundlicher.

Nächste Woche wechselhaft

Wechselhaft soll das Wetter dann in der nächsten Woche werden. Es bleibt warm, wird allerdings zunehmen wechselhaft und nicht mehr so sommerlich.