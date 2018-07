W&H Dentalwerk aus Bürmoos beliefert höchste Dentalklinik der Welt

Notwendige zahnmedizinische Behandlungen sind für die einheimische Bevölkerung meist kaum erschwinglich oder sie werden mit einfachsten Mitteln durchgeführt. Unterstützung für die Dentalklinik in Namche Bazar kam nun erneut von W&H. Mit einer Sachspende in Form von zahnärztlichen Produkten leistet das Flachgauer Familienunternehmen Hilfe vor Ort.

W&H Dentalwerk engagiert sich in Entwicklungshilfe

Als Mitglied des Hilfsprojekts “Dream of Gorakhani” beteiligt sich W&H bereits seit mehreren Jahren aktiv an Aufbau- und Entwicklungsprojekten in der nepalesischen Region Solu Khumbu. Neben der Errichtung und Unterstützung einer Schule für rund 100 Kinder in Gorakhani, zählt die Versorgung der Dentalklinik in Namche Bazar zu den besonderen Anliegen des Dentaltechnikunternehmens. “Das Engagement der behandelnden Zahnärztin vor Ort ist beeindruckend. In der Dentalklinik in Namche Bazar leistet sie – selbst mit einfachsten Mitteln – einen wichtigen Beitrag für die Zahngesundheit der Bevölkerung. Mit unserer Spende wollen wir diese wertvolle Arbeit unterstützen”, erklärt W&H-Geschäftsführer Peter Malata.

Zahnklinik betreut Einheimische und Bergtouristen

Bereits 2011 sendete W&H Produkte in das entlegene Bergdorf. Im Juni 2018 durfte sich Zahnärztin Nawang Doka neuerlich über modernes Equipment freuen. Seit zwei Jahrzehnten arbeitet sie in der Dentalklinik in Namche Bazar und betreut Einheimische sowie Bergtouristen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Dorf zu einem wichtigen Ausgangspunkt für Trekkingtouren und Expeditionen entwickelt. Die Dentalklinik ist die Einzige in der Region und somit wichtige Anlaufstelle für Hilfesuchende.

In der höchstgelegenen Dentalklinik der Welt ist aber nicht nur die medizinische Versorgung keine Selbstverständlichkeit, auch die Lieferung von Materialien in das entlegene Bergdorf ist keine einfache Aufgabe. Mit der Unterstützung der Sherpa Guides Nawang Pasang und Kaji Pasang, die im Winter im österreichischen Alpentourismus tätig sind, konnte die Produktspende zuverlässig an die Dentalklinik in Namche Bazar überbracht werden.