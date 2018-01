WhatsApp zu Silvester zeitweise ausgefallen

Auch die Online-Version (web.whatsapp) konnte zeitweise nicht einmal geladen werden. Unter den betroffenen Ländern war auch Österreich. Ein WhatsApp-Nutzer berichtete, dass offenbar bereits eine Meldung des Unternehmens aufscheint: “Es gibt momentan ein Problem mit unserem Dienst. Wir arbeiten daran und hoffen, die Funktionalität in Kürze wiederherzustellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.”

sorry we currently experiencing server issues. we hope to be back up and recovered shortly.

