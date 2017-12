WhatsApp zu Silvester zeitweise ausgefallen

Viele Nutzer hatten Probleme mit Whatsapp - © APA (dpa)

Der Messenger-Dienst WhatsApp hat offenbar ausgerechnet in der Silvesternacht in vielen Ländern mit Störungen zu kämpfen. Wie zahlreiche Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagabend beklagten, konnten sie Nachrichten weder empfangen noch versenden. Auch die Online-Version (web.whatsapp) konnte zeitweise nicht einmal geladen werden. Unter den betroffenen Ländern war auch Österreich.