Wichtiger Teil der Großen Synagoge von Vilnius gefunden

Ein internationales Archäologenteam hat in Litauen einen der wichtigsten Teile der einstigen Großen Synagoge von Vilnius gefunden. Bei Ausgrabungen sei die Bima des jüdischen Gotteshauses aus dem 17. Jahrhundert entdeckt worden, teilte die jüdische Gemeinde am Donnerstag mit. Die Bima ist die erhöhte Plattform in der Synagoge, von der aus der göttlichen Offenbarung Thora vorgelesen wird.