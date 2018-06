In Linz trafen am Mittwoch Regierungspolitiker aus Bayern und Österreich aufeinander. Dabei ging es vor allem um das Flüchtlingsthema. Der Freistaat erhofft sich nämlich Unterstützung seitens der Kurz-Regierung. Was haltet ihr generell von der Zusammenarbeit einer Landes- mit einer Bundesregierung?

Ausführlich sprach Kurz über seinen Willen, die EU-Außengrenzen zu schützen und seine Hoffnung, dass sich Deutschland nun auf eine gemeinsame und richtige Linie verständige – womit er natürlich die restriktive der bayerischen CSU meinte. Geht es nach Kurz, wird es nicht der letzte einschlägige Ausflug gewesen sein. Er könne sich entsprechende Austausche mit anderen Regierungen in den Nachbarländern durchaus vorstellen. Österreich besucht Bayern Leserreporter Feedback