LIVE: Wie es mit Salzburger Lehrling Ali W. weitergeht

Massive Kritik am Vorgehen

“Das Vorgehen gegen bestens integrierte Flüchtlinge trifft und belastet auch die vielen Organisationen und Einzelpersonen, die Flüchtlingen helfen und zu ihrer Integration beitragen. Die Katholische Aktion hat den Eindruck, dass es nach dem Willen des Innenministeriums keine gelungene Integration in Österreich geben darf und die Engagierten in ihrem Einsatz bewusst frustriert werden sollen”, erklärt Elisabeth Mayer.

“Pannen” bei Polizeitermin

Das Kirchenasyl hätte Ali W. eine kleine Verschnaufpause verschaffen sollen, doch bereits am Freitag wurde er erneut von Polizisten im Kloster abgeholt. Sie klärten ihn über den neu ausgestellten Bescheid zur Abschiebung auf, doch auch hier habe es laut Aktivist Bernhard Jenny “Pannen” gegeben. So habe etwa die Dolmetscherin, die Ali laut Jenny gar nicht bräuchte, falsch übersetzt (SALZBURG24 hat berichtet).

Ali wird breit unterstützt

Nach dem Termin bei der Polizei ist Ali zurück ins Kloster gebracht worden, allerdings habe ihn diese neuerliche Entwicklung extrem gestresst und verunsichert, erklärt Jenny. Der Lehrling im ARGE-Beisl erhält auch psychologischen Beistand. Der Arzt Markus Masoner betreut ihn und setzt sich in einem offenen Brief für den Pakistani ein.

Die Hintergründe:

Im Rahmen des Programms Fairmatching fand Ali W. im Herbst eine Lehrstelle als Kellner im Beisl der ARGEkultur. Vor drei Jahren flüchtete er aus Pakistan nach Österreich. Am 31. Mai ist er das erste Mal ins Anhaltezentrum der Polizei gebracht worden. Seit dem muss er sich alle 48 Stunden bei der Polizei melden. Zugleich legte sein Anwalt außerordentliche Revision gegen den Bescheid ein und stellte einen Antrag auf aufschiebende Wirkung. Denn in Salzburg strebt die Landesregierung derzeit eine Lösung für junge Flüchtlinge in Ausbildung an. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte zuletzt etwa angeregt, die Rot-Weiß-Rot-Karte auf Asylbewerber auszudehnen, die sich in einer Ausbildung befinden.

Laut seinem Umfeld spricht er sehr gut Deutsch, ist laut seinem Umfeld beliebt und engagiert – und bezieht auch keine Grundversorgung, weil er Lehrlingsentschädigung erhält. Der Pakistani gilt als Vorzeigebeispiel für die Integration von Flüchtlingen und wird auch von Politikern wie beispielsweise Sepp Schellhorn (NEOS) und Martina Berthold (Grüne) unterstützt.

(APA/SALZBURG24)