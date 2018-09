Wie geht es weiter mit Tempo 80 in Salzburg?

Allzu viele Möglichkeiten im Umgang mit dem Tempolimit auf der Stadtautobahn hat das Land Salzburg nicht: Der flexible Luft-80er bleibt entweder in seiner aktuellen Form erhalten, oder es kommt zur Einführung einer Differenzgeschwindigkeit, wie sie Gerhard Kronreif vorschlägt.

Kronreif beschäftigt sich seit mittlerweile drei Jahren mit Tempo 80 auf der Stadtautobahn und weist auf steigende Unfallzahlen seit der Einführung hin: “Unfallarten, die mit Tempo 80 in Verbindung zu bringen sind – Auffahrunfälle beim Fahrstreifenwechsel unter Beteiligung des Schwerverkehrs – haben sich erhöht.”

Kronreif: Auffahrunfälle bei Fahrstreifenwechsel

Grund dafür ist laut Kronreif ein Fahren auf “Abregelgeschwindigkeit” des Schwerverkehrs. Das bedeutet, dass Lkw mit einer vorab eingestellten Geschwindigkeit von 85 km/h oder 89 km/h dahinfahren. Wenn Pkw nun mit etwa 80 km/h fahren, ist der Geschwindigkeitsunterschied zum Schwerverkehr nicht mehr gegeben, die Abstände verdichten sich, Fahrstreifenwechsel werden gefährlicher und es kommt eher zu Auffahrunfällen, weiß der Experte.

Schellhorn: “Flexibler 80er bleibt”

Für Aufsehen sorgte am Wochenende Umweltreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Gegenüber den Salzburger Nachrichten gab er an, dass “die Maßnahme wirkt und der flexible 80er bleibt.”

Schnöll will Unfallzahlen präsentieren

Dazu wollte sich Verkehrslandesrat Schnöll am Montag nicht zu Wort melden, er weist daraufhin, dass die Autobahnen Angelegenheit des Bundes sind und somit nicht unbedingt sein Aufgabenbereich. “Ich kann nur sagen, wie es um die Unfallzahlen steht und wie gefährlich ein Fahren auf gleicher Höhe tatsächlich ist. Aller Voraussicht nach werden wir aber der Asfinag bauliche Maßnahmen und eine Differenzgeschwindigkeit empfehlen.” Das weitere Vorgehen soll dazu noch Montag mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) besprochen werden, am Dienstag will man dann die Zahlen präsentieren.

Kronreif für Differenzgeschwindigkeit

Sachverständiger Kronreif empfiehlt eine Differenzgeschwindigkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für den Schwerverkehr. Dies argumentiert er mit dem Schadstoffausstoß, der beim Schwerverkehr bei 80 km/h niedriger sei als bei 60 km/h. Eine Klage seitens der EU wegen Nichteinhaltens der Schadstoffwerte fürchtet Kronreif aber nicht: “Man kann nicht seriös messen, wie sich zwischen 80 km/h und 100 km/h der Schadstoffausstoß ändert. Hier spielen so viel Faktoren mit rein, dass sogar die Experten, die diese Messungen durchführten, angaben, dass sich dies nur berechnen und nicht messen lässt.”

Wie es also um die Weiterführung von Tempo 80 steht, wird sich zeigen. Kritik am Tempolimit wurde immer wieder auch vonseiten der Opposition laut. Die FPÖ hat bereits einen Antrag zu Abschaffung eingebracht, der am 12. September behandelt werden soll.