Der Gipfel in Salzburg bedeutet vor allem auch Einschränkungen in der Stadt. - © APA/BARBARA GINDL

Der erste Tag des informellen EU-Gipfels in Salzburg startete am heutigen Mittwoch mit dem Eintreffen der Staats- und Regierungsschefs und einem informellen Abendessen in der Felsenreitschule. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm.