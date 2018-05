Wie schätzt ihr Österreichs Chancen beim Song Contest ein?

Neben Österreich mit Startnummer 13 finden sich am Abend 18 weitere Länder im Tournament. Die ESC-Endrunde findet dann am 12. Mai statt. Die Buchmacher sehen Cesar Sampson mit guten Chancen: Mit seinem Song “Nobody but You” platzieren sie ihn derzeit auf Rang 7. Das würde für den Finaleinzug reichen. Wie stehen die Chancen für Österreich eurer Meinung nach?

Fans können nicht für eigenes Land abstimmen

Die Österreicher können am ESC-Abend mitentscheiden: Unter der Telefonnummer 090105905 sowie der angehängten Startnummer des Lieblingskandidaten können Song-Contest-Fans bis zu 20 Mal für ihren Favoriten stimmen – aber natürlich nicht für das eigene Land.

(APA)