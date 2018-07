Wie sehr darf man Hunde vermenschlichen?

Der Mensch hat für den Hund bereits zahlreiche Angebote geschaffen. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein Friseur speziell für Hunde, eigene Mode für die Vierbeiner oder auch eine eigene Ruhestätte. Der Mensch schafft immer mehr Angebote, die sich speziell an Hunde richtet. So gibt es in der Stadt Salzburg seit Mittwoch auch die erste Waschanlage für den besten Freund des Menschen. Wie sehr sollte man Hunde vermenschlichen? Stimmt ab im Meinungscheck!