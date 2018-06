Wie steht ihr zu mobilen Schlachtanlagen?

In Oberösterreich wurde kürzlich der Weg für mobile Schlachtanlagen freigemacht. Rinder könnten so möglichst schonend und in ihrem gewohnten Umfeld geschlachtet werden. Wie steht ihr dazu? Stimmt ab im Meinungscheck!

Auch in der Vorarlberger Landespolitik wird derzeit über mobile Schlachtanlagen diskutiert, berichtet VOL.at. Der Sinn dahinter: Nicht das Tier kommt zum Schlachter, sondern umgekehrt. Eine bessere Fleischqualität sei nachweisbar und auch zu schmecken, heißt es seitens Experten. Tierschützer begrüßen diese Methode, die in Bayern bereits angewendet wird. Oberösterreich hat als erstes Bundesland nachgezogen und auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, berichtet der ORF OÖ. Mobiles Schlachten am Vormarsch Funktionieren soll das so: Mit einer mobilen Schlachtanlage fährt ein Fleischhauer zu den Bauernhöfen in seiner Umgebung. Unter der Anwesenheit eines Tierarztes wird das Rind in seiner gewohnten Umgebung betäubt und getötet. In der Schlachtanlage kann das Tier dann entbluten. Anschließend wird das Fleisch im Schlachthof weiterverarbeitet.