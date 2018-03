Wie steht ihr zur Sommerzeit?

In der Nacht auf Sonntag, und damit nur wenige Tage nach dem Frühlingsbeginn (20.3.), wird bereits auf die Sommerzeit gestellt. Die Uhren in Europa werden um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr springen. Erst am 28. Oktober werden die 60 Minuten “zurückgezahlt”, bis dahin werden wir mit einem Extra-Stündchen Abendsonne belohnt. Zu dem Anlass wollen wir von euch wissen, wie ihr zur Zeitumstellung steht.