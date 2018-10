Wie viel darf ein Glas Leitungswasser kosten?

Ein halber Liter Leitungswasser kostet in Salzburg zwischen 0,50 Cent und 1,40 Eur. - © Oliver Berg dpa

Die Preise für Leitungswasser in Salzburgs Gastronomiebetrieben stiegen stark an, das hat eine Analyse der Arbeiterkammer (AK) ergeben. Die Konsumentenschützer fordern, das Leitungswasser gratis sein soll. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab im Meinungscheck!