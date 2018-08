Die Gesundheitsversorgung in Salzburg soll ausgebaut werden. (Symbolbild) - © APA/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mit mehr als 22 zusätzlichen Arztstellen will das Land Salzburg die medizinische Grundversorgung in den kommenden Jahren sicherstellen. Derzeit praktizieren in Salzburg über 440 Ärzte (ausgenommen Zahnmedizin). Wir wollen im Meinungscheck wissen: Wie zufrieden seid ihr derzeit mit der Gesundheitsversorgung in Salzburg? Stimmt ab!