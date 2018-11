Wieder Aufregung um Schulbuch in Kärnten

Landtagsabgeordneter Köfer fordert, dass das Buch abgezogen wird - © APA

Ein Schulbuch sorgt für neue Aufregung in Kärnten. Laut der Kärntner Oppositionspartei “Team Kärnten” grenze eine Formulierung in einem Geografiebuch für die siebente Schulstufe an NS-Verharmlosung und klammere Millionen Opfer einfach aus. Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer forderte, dass das Buch aus den Klassenzimmern abgezogen wird, wie das Team Kärnten am Sonntag mitteilte.