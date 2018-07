Wieder Flugausfälle in Belgien wegen Streiks bei Ryanair

Tausende Passagiere sind gestrandet - © APA (AFP/Symbolbild)

Am zweiten Tag des Streiks bei der Fluggesellschaft Ryanair sind wieder zahlreiche Flüge von und nach Belgien ausgefallen. Am Brüsseler Flughafen wurden am Donnerstag 22 der 40 Flugverbindungen gestrichen, wie eine Sprecherin sagte. Rund 4.200 Passagiere konnten ihre Reise nicht antreten oder mussten auf einen anderen Flug umbuchen.