Wieder kein Sechser: Zweiter Sechsfachjackpot der Lotto-Geschichte

Beim Lotto “6 aus 45” hat es am Sonntag erneut keinen Sechser gegeben. Damit gibt es am kommenden Mittwoch einen Sechsfachjackpot, bei dem es um rund zehn Millionen Euro gehen wird, wie die Österreichischen Lotterien am Abend mitteilten. Es handelt sich um den zweiten Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte. Den ersten hatte es im Dezember des Vorjahres gegeben.