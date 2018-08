Wieder Krauskopfpelikane im Tiergarten Schönbrunn

Vier Krauskopfpelikane sind in den Tiergarten übersiedelt - © APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/Zupanc

In den Tiergarten Schönbrunn sind wieder Krauskopfpelikane eingezogen. Im März 2017 musste der Wiener Zoo seine Pelikan-Gruppe wegen der Erkrankung an Vogelgrippe einschläfern. In Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) sind nun vier Tiere in den Tiergarten übersiedelt, teilte der Tiergarten am Donnerstag in einer Aussendung mit.