Wieder steht ein starkes Reisewochenende in Salzburg bevor

Die zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemenberg wird am Wochenende anrollen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland enden die Sommerferien und werden für starkes Verkehrsaufkommen bei der Heimreise Richtung Norden sorgen.

Längere Wartezeiten an den Grenzen

Durch die Rückreise der Urlauber Richtung Deutschland wird es wegen der Kontrollen zeitweise zu längeren Grenzwartezeiten kommen, prognostiziert der ÖAMTC. Betroffen wird bei der Einreise nach Österreich von Slowenien kommend der Karawankentunnel sein, bei der Ausreise nach Deutschland die Autobahnübergänge Walserberg, Kufstein und Suben.

Längere Wartezeiten sind generell auch an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen in beiden Richtungen einzuplanen, so zum Beispiel bei Macelj auf der Verbindung Marburg – Zagreb oder auch an den Übergängen in Istrien.

Staupunkte im Reiseverkehr: