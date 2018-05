Wieder Zugausfälle in Frankreich wegen Streiks

TGV-Verbindungen von Streiks betroffen - © APA (AFP)

Wegen des Bahnstreiks in Frankreich haben sich Reisende am Donnerstag wegen erneuten Zugausfällen wieder gedulden müssen. Wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte, waren am Donnerstag etwa die Hälfte aller Verbindungen mit TGV-Hochgeschwindigkeitszügen vom Arbeitskampf betroffen.