Wiege der NDW: Hagen feiert mit Ausstellung

Nena - hier eine Aufnahme von 1980 - startete ihre Karriere in Hagen - © APA (dpa)

Drei Wochen lang lebt in Hagen die Ära der Neuen Deutschen Welle (NDW) wieder auf. Eine Ausstellung im Museum Osthaus sowie mehrere Konzerte feiern die Musikrichtung, die so viele Künstler aus der Stadt bedeutend mitgeprägt haben. Die Karrieren der Sängerin Nena, der Band Extrabreit oder der Schwestern Annette und Inga Humpe starteten in der Ruhrgebietsstadt.