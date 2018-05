Wien 2. in EU bei Zufriedenheit mit Hauptstädte-Sauberkeit

Hinter Luxemburg und Wien folgen Ljubljana (88 Prozent Zufriedenheit), Riga (81 Prozent), Helsinki (80 Prozent), Vilnius (78 Prozent), Tallinn (76 Prozent), Zagreb (74 Prozent), Stockholm (72 Prozent). Die 70-Prozent-Marke nicht erreicht haben Kopenhagen (69 Prozent), London (67 Prozent), Warschau (65 Prozent), Nikosia (63 Prozent), Amsterdam (62 Prozent), Dublin (60 Prozent), Lissabon (58 Prozent), Prag (55 Prozent) und Valletta (52 Prozent).

Weniger als die Hälfte der Hauptstadtbewohner sind in zehn EU-Ländern mit der Sauberkeit in ihrer Heimatstadt zufrieden. Am meisten noch in Paris (49 Prozent), gefolgt von Brüssel (47 Prozent), Berlin (45 Prozent), Athen (41 Prozent), Budapest (39 Prozent), Madrid (38 Prozent), Bukarest (37 Prozent), Sofia (29 Prozent), Bratislava (28 Prozent) sowie abgeschlagen Rom (9 Prozent).

(APA)