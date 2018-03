Wien einmal mehr zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt

Wien, Wien, nur du allein... - © APA

In Wien lässt es sich weltweit am besten leben: Zu diesem Schluss kommt zumindest das Beratungsunternehmen Mercer, das Wien zum neunten Mal in Folge zur Metropole mit der höchsten Lebensqualität gekürt hat. Hinter der österreichischen Hauptstadt liegen Zürich an zweiter sowie Auckland und München ex aequo an dritter Stelle.