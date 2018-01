Mutmaßliche Bluttat in Wien: Frau erstochen, Mann nach Fenstersturz tot, Kind in Spital

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Eine 45 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen aufgefunden worden, nachdem die Leiche des Vaters ihrer Tochter auf dem Gehsteig vor dem Haus entdeckt worden war. Die zehn Jahre alte Tochter sei bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Landeskriminalamt ermittelt.