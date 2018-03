Wien: Messerangreifer attackiert Gefängnisbeamte

Der Afghane, der in der vergangenen Woche in Wien-Leopoldstadt vier Personen niedergestochen hat und sich seither wegen versuchten Mordes in U-Haft befindet, ist in der Justizanstalt Josefstadt auf mehrere Justizwachebeamte losgegangen. Einem Beamten wurde dabei der kleine Finger gebrochen. Der Häftling wurde darauf in die Abteilung für Forensische Akutpsychiatrie im Otto Wagner Spital verlegt.