Das Reh wurde wieder in die Freiheit entlassen. - © ROLAND SCHLAGER

Ein Reh, das am Dienstag in der Kundratstraße in Wien-Favoriten in einen Schacht gestürzt war, ist betäubt und anschließend geborgen worden, berichtete die Polizei am Mittwoch von einem ungewöhnlichen Einsatz. Danach wurde der Bock im Wienerwald wieder in die Freiheit entlassen.