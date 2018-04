Wien verzeichnete im März neuen Gästenächtigungs-Bestwert

Ein guter März für den Wiener Tourismus - © APA

Wien hat im März einen neuen touristischen Bestwert verzeichnet. Die Zahl der Gästenächtigungen stieg um 8,5 Prozent auf knapp 1,17 Millionen. Das erste Quartal 2018 kommt somit auf rund 2,9 Mio. Nächtigungen, was einem Plus von 7,5 Prozent zur Vergleichsperiode im Vorjahr entspricht. Das gab der Wien-Tourismus am Donnerstag bekannt.