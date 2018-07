Wiener Akademiefassade wirbt für den Feminismus

Künstlerin Katharina Cibulka hat Baunetze mit ihrer Arbeit bestickt - © APA

An der Akademie der bildenden Künste wird Feminismus großgeschrieben – nun auch während der Umbauarbeiten. Seit Mittwoch prangt in großen Lettern auf dem Baugerüst am Schillerpark ein Statement der Innsbrucker Künstlerin Katharina Cibulka, das von Rektorin Eva Blimlinger eröffnet wurde. “As long as the art market is a boys’ club, I will be a feminist” lautet nun bis 2020 der Slogan.