Wiener Festwochen – Ein Hoch auf das Wienerlied

Am Freitag starten die Wiener Festwochen in das zweite Jahr der Intendanz unter Tomas Zierhofer-Kin. Beim alljährlichen Eröffnungsfest am Rathausplatz lässt man heuer das Wienerlied bzw. dessen zeitgenössische Ausformungen hochleben. Mit dabei sind unter anderem Ernst Molden, Willi Resetarits, Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens und Gustav. Dazu gibt es Gedichte von Christine Nöstlinger.