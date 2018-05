Wiener Festwochen – Meditation im Tempel der Immersion

Das Museumsquartier lädt in eine künstliche Welt ein - © APA (Archiv)

Immersiv ist total in. Ohne den Anspruch, immersiv zu sein, also den Zuschauer in eine künstliche Welt hineinzuziehen, braucht sich eine Performance oder Installation derzeit gar nicht erst bei den Wiener Festwochen zu bewerben. Als Tempel der Immersion fungieren derzeit die Museumsquartier-Hallen: Zu “micro/macro” (bis 17. Juni in der Halle E) gesellte sich gestern in der Halle G “Feed.X”.