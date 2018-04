Wiener Freibäder sperren schon am Samstag auf

Der erste Freiluft-Köpfler der Saison kann kommen - © APA (dpa)

Der ungewöhnlich sommerliche April macht’s möglich: Die Wiener Freibäder sperren heuer etwas früher als gewohnt auf. Statt traditionell am 2. Mai eröffnen die Becken schon am Samstag, wie der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag mitteilte. Das 2016 eingeführte Sicherheitskonzept kommt auch diese Saison wieder zum Einsatz.