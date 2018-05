Wiener NEOS denken über Zukunft ohne Meinl-Reisinger nach

Übernimmt Meinl-Reisinger von Strolz die NEOS-Führung? - © APA

Da die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger aller Voraussicht nach als Nachfolgerin von Matthias Strolz in den Bund wechseln wird, steht die Landespartei notgedrungen ebenfalls vor Personalentscheidungen. Am Nachmittag trifft sich deshalb das Landesteam zu “ersten Beratungen”, wie ein Sprecher auf APA-Nachfrage am Mittwoch sagte. Große Entscheidungen werden aber noch keine fallen, hieß es.