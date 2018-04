Wiener Pensionistin zahlte 90.800 Euro an Betrüger

Polizei fahndet nach Drahtzieher - © APA (Webpic)

Eine 73-jährige Wienerin ist offenbar einem Heiratsschwindler aufgesessen und hat ihm insgesamt 90.800 Euro auf diverse Konten überwiesen. Eines davon besitzt eine 24-jährige Linzerin, die jetzt von der oberösterreichischen Polizei ausgeforscht wurde, teilte diese am Ostermontag mit. Die Frau gab an, sie habe das Geld an einen Mann aus Afrika weitergegeben.