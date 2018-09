Wiener Polizei hat mit “Twitter-Marathon” begonnen

Spektakuläres spielte sich in den ersten Stunden nicht gerade ab. “Offene Wohnungstür in #Favoriten, Julius 2 schaut sich das mal an”, “In #Favoriten läuft ein Hund auf der Fahrbahn” oder “Brandgeruch im Stiegenhaus in #Meidling, Ludwig 3 fährt hin”, war etwa zu lesen. Bellende Hunde, ungesicherte Baustellen, alkoholisierte bzw. streitende Männer und den Verkehr behindernde Bettler beschäftigten die Exekutive.

Auch ein verirrter Spaziergänger löste einen Polizeieinsatz aus: “Fußgänger auf der A1, Otto 6 fragt mal nach wohin er möchte.” Wenig später konnte Entwarnung gegeben werden: “Der Fußgänger war schneller weg als die Kollegen da, vermutlich hat er den richtigen Weg gefunden ;-).” Im Anschluss hielt ein “Stadtindianer” die Beamten auf Trab: “In #Floridsdorf wird mit Pfeil und Bogen herumgeschossen. Die Kollegen sind unterwegs #WilderWesten.” Auch eine Abgängigkeitsanzeige wurde aufgenommen: “In #Margareten vermisst jemand seit gestern seinen Mitbewohner #hoffentlichgehtsihmgut.”

(APA)