Wiener Regenbogenparade zieht um den Ring

Die Parade ist der Höhepunkt der “Vienna Pride”, die heuer in Vorbereitung auf die große “EuroPride” 2019 zu einem zweiwöchigen Festival mit Veranstaltungen in ganz Wien ausgeweitet wurde. Die Organisatoren rechnen mit 200.000 Teilnehmern.

Das wäre nach 180.000 vergangenes Jahr ein neuer Rekordwert. Für die Homosexuelleninitiative (HOSI) ist die Regenbogenparade “trotz ausgelassener Party-Stimmung eine wichtige politische Demonstration”. Die Teilnehmer sind deswegen aufgerufen, nicht nur zu feiern, sondern auch ihre gesellschaftspolitischen Anliegen auszudrücken.

My daughter is currently at a pride parade in Vienna. Never pictured this point in parenting— daughter as independent being in another country—but I couldn’t be more proud. ️‍ pic.twitter.com/xKvaJz6god

— Kelly (@rintalake) 16. Juni 2018