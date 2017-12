Wiener Silvesterpfad lädt zum Partymarathon

Feuerwerk gibt es beim Rathaus und am Riesenradplatz - © APA

Die Wiener Innenstadt verwandelt sich am Sonntag wieder in eine große Partymeile. Beim Silvesterpfad werden elf Standorte in der City sowie im Prater und in der Seestadt Aspern ab dem frühen Nachmittag bis 2.00 Uhr bespielt. Geboten werden Live- und DJ-Musik, aber auch Walzerkurse und Kinderunterhaltung. Um Mitternacht gibt es ein großes Feuerwerk beim Rathaus und am Riesenradplatz.