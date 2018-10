Wiener Sport-Club: Renovierung der Heimstätte startet

Schon bald soll sich das Stadion in Dornbach in neuem Glanz zeigen - © APA (ARCHITEKT WIMMER)

Noch umweht ein “Retrocharme” die Heimstätte des Wiener Sport-Clubs (WSC), wie es Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag ausdrückte – schon bald soll sich das Stadion in Dornbach (Bezirk Hernals) aber in ziemlich neuem Glanz zeigen. Die Politik gab nun grünes Licht für die Sanierung. Genehmigt wurde eine Subvention von 6,25 Mio. Euro, wie bei einer Pressekonferenz berichtet wurde.