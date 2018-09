Wiener Straße am Wochenende in Henndorf gesperrt

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle mussten die für vergangenes Wochenende geplanten Arbeiten verschoben werden. Die Sperre findet nun bei entsprechender Witterung von Samstag, 8. September um 18.00 Uhr, bis Montag, 10. September um 5 Uhr, statt.

Henndorf: Zufahrt nur bis Gasthaus Eggerberg

Die Zufahrt ist in dieser Zeit von Neumarkt kommend nur bis zum Gasthaus Eggerberg und aus Richtung Henndorf bis Enzing möglich. Die beschilderte Umleitung führt laut Landesstraßenverwaltung über Köstendorf und Seekirchen, heißt es in einer Aussendung am Freitag.